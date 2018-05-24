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Культура
24.05.2018

В Иркутске представлен один из старейших в России самоваров

Иркутск, 24.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В одном из иркутских музеев представлен, в числе прочих, самовар, который намного старше, чем аналогичные экспонаты тульского музея.

Об этом 24 мая рассказала директор музейно-ресторанного комплекса «Собрание Спешилова» Мария Спешилова, отметив, что представленная в Иркутске коллекция самоваров уникальна. Это постоянно действующая экспозиция в «Собрании Спешилова». Также там до 5 июня продлена выставка «Царский подарок», где представлены пасхальные яйца из фарфора, стекла, папье-маше, дерева, изготовленные в период с 1830-х годов по 2000-е годы.

Также в «Собрании Спешилова» гости города, особенно иностранцы, смогут попробовать традиционные блюда русской кухни и при желании – поучаствовать в их приготовлении.

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