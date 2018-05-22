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Культура
23.05.2018

В Иркутске презентовали барельеф, изображающий Валентина Распутина

Иркутск, 23.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В иркутском музее Валентина Распутина 22 мая состоялась презентация барельефа с изображением писателя, который был создан заслуженными художниками России Аркадием и Натальей Лодяновыми. Об этом сообщает пресс-служба областного краеведческого музея.

На встрече представители культурной общественности столицы Приангарья высказали свое мнение о работе художников,  а также обсудили, где композиция может быть установлена в дальнейшем. Было предложено оставить барельеф в музее, перенести его во двор или поместить на фасад здания. Кроме того, рассматривался вариант его установки в фойе научной библиотеки имени Валентина Распутина ИГУ.

Фото пресс-службы музея

Аркадий Лодянов рассказал, что барельеф создавался в течение  шести месяцев из полимерных материалов по фотографиям писателя.

– Очень важно для нас было добиться портретного сходства, – отметил художник. – Но также мы стремились выразить наше отношение к личности и творчеству Валентина Григорьевича.

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