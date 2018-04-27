В Иркутске проходит гала-концерт фестиваля «Воинское братство»

Иркутск, 28.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Гала-концерт 16-го фестиваля военно-патриотической и солдатской песни «Воинское братство» проходит 28 апреля в Иркутске. Глава областного центра Дмитрий Бердников поприветствовал участников и гостей фестиваля, сообщает пресс-служба мэрии.

– Уже много лет в Иркутске проходит фестиваль, объединивший творческие коллективы войсковых частей нашего города. Такие мероприятия играют огромную роль в патриотическом воспитании нашей молодежи, – отметил Дмитрий Бердников. – Благодарю всех участников сегодняшнего концерта. Отдельные слова признательности – солдатским матерям! Вы оказываете неоценимую поддержку солдатам срочникам, семьям военнослужащих. Огромное спасибо за вашу деятельность, за отзывчивость и неравнодушие!

Участниками 16-го фестиваля военно-патриотической и солдатской песни стали ветераны военной службы, силовых структур, Афганистана, участники боевых действий на Северном Кавказе, личный состав воинских частей и подразделений Иркутского территориального гарнизона, молодежные творческие коллективы и общественные организации.

Организаторами стали Иркутская областная общественная организация «Солдатские матери Прибайкалья» совместно с командованием воинских частей Иркутского территориального гарнизона и Военным Комиссариатом Иркутской области при поддержке администрации Иркутска.