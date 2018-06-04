В Иркутске прошел городской фестиваль-конкурс хоров «Я сердцем славлю отчий край»

Иркутск, 5.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске прошел городской фестиваль-конкурс детско-юношеского, учительского и родительского творчества «Я сердцем славлю отчий край».

Как сообщает перс-служба администрации Иркутска, он проводится второй год подряд департаментом образования мэрии. В этот раз в нем приняли участие 53 коллектива, победителями стали 25 хоров. Глава города Дмитрий Бердников поздравил финалистов и вручил им памятные призы и благодарственные письма.

– Это очень важное для города мероприятие! Мы приобщаем подрастающее поколение иркутян к творчеству. В этом году к проекту активно подключились родители ребят, - отметил мэр. – И прежде всего, хочу поддержать наших юных артистов. Ребята, вы большие молодцы! Вне зависимости от результатов конкурса, вы все – уже победители!

Дмитрий Бердников также поздравил художественного руководителя ансамбля «Солнышко» Ольгу Куглянт с присвоением звания «Почетный гражданин города Иркутска» и вручил ей специальные знаки отличия: нагрудный знак, удостоверение и ленту. Мэр Иркутска отметил высокие заслуги руководителя детского коллектива и поблагодарил ее за личный вклад в культурную жизнь Иркутска.

Кроме того, он наградил памятными знаками «За заслуги в развитии города Иркутска» директора школы №1 Любовь Багмат, директора школы №11 Тамару Свидину, директора школы №14 Людмилу Тучкову и президента областной федерации хоккея с мячом Владимира Матиенко. Заведующей детским садом №147 Людмиле Рогозной и директору школы №39 Валерию Севрюку Дмитрий Бердников вручил Почетные грамоты мэра, директору лицея №2 Виталию Арабчуку – медаль «За верность профессии».