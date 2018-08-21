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Культура
21.08.2018

В Иркутске проведут первую в России выставку голландского абстракциониста Маттейса Шольтена

Иркутск, 21.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Первая в России выставка голландского художника-абстракциониста Маттейса Шольтена пройдет в галерее Виктора Бронштейна в Иркутске с 31 августа по 30 сентября 2018 года. В экспозиции – около 25 работ, сообщает пресс-служба галереи.

Маттейс Шольтен – современный абстрактный художник, который экспериментирует с цветом, формой и образами. Его работы – сочетание авангардной живописи со стрит-артом 20 века. Вдохновляясь мрачными урбанистическими пейзажами: граффити или брызгами красок на полу заброшенного здания, он воспроизводит их в ярких образах.

Около года автор путешествовал по миру, был арт-директором в международном рекламном агентстве в Малайзии, занимался экологичными чернилами и электровелосипедами в Нидерландах, а сейчас сосредоточился на экспериментальной живописи – ежедневно он работает в своей мастерской в Амстердаме.

КООРДИНАТЫ:

  • Возрастное ограничение 0+.
  • Стоимость входных билетов на выставку – 50-150 рублей.
  • Выставка пройдёт в залах галереи по адресу: Иркутск, улица Октябрьской Революции, 3.
  • Телефон: 8(3952)75-60-30.

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