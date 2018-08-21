|Культура
|21.08.2018
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В Иркутске проведут первую в России выставку голландского абстракциониста Маттейса Шольтена
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Иркутск, 21.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Первая в России выставка голландского художника-абстракциониста Маттейса Шольтена пройдет в галерее Виктора Бронштейна в Иркутске с 31 августа по 30 сентября 2018 года. В экспозиции – около 25 работ, сообщает пресс-служба галереи.
Маттейс Шольтен – современный абстрактный художник, который экспериментирует с цветом, формой и образами. Его работы – сочетание авангардной живописи со стрит-артом 20 века. Вдохновляясь мрачными урбанистическими пейзажами: граффити или брызгами красок на полу заброшенного здания, он воспроизводит их в ярких образах.
Около года автор путешествовал по миру, был арт-директором в международном рекламном агентстве в Малайзии, занимался экологичными чернилами и электровелосипедами в Нидерландах, а сейчас сосредоточился на экспериментальной живописи – ежедневно он работает в своей мастерской в Амстердаме.
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