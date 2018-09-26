В Иркутске провели три мастер-класса по режиссерскому мастерству

Иркутск, 26.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском областном кинофонде 23 и 24 сентября в рамках 17-го Байкальского международного кинофестиваля «Человек и Природа» имени Валентина Распутина прошли три мастер-класса, сообщают организаторы.

Так, 23 сентября состоялся мастер-класс члена жюри кинофестиваля Кристин Бюхнер «Снимать можно только о том, что тебе близко, тогда это становится искусством». Кристин Бюхнер – режиссер-документалист, преподаватель курсов кино и медиа в Академии искусств Кельна (Германия). На мастер-классе она рассказала о том, что привело ее в кино, ответила на вопросы молодых кинематографистов, продемонстрировала авторские документальные работы.

– Важную роль в моей кинематографической деятельности сыграло наличие архитектурного образования. Знание законов скульптуры в сплетении с механикой кино позволяют придать фильму некую фундаментальность, архитектурную оформленность, – подчеркнула режиссер.

Кристин Бюхнер неоднократно повторила, что при съемках кино всегда глубоко погружалась в тему и старалась приобрести личный опыт в освещаемой теме.

На следующий день, 24 сентября, прошел мастер-класс председателя жюри кинофестиваля Наталии Гугуевой под названием «Режиссура зрительских эмоций». Наталия Гугуева – режиссер-документалист, сценарист, продюсер, главный режиссер Дирекции документального кино АО «Первый канал», лауреат национальных премий «ЛАВР», «ТЭФИ», номинант кинопремий «НИКА», «Золотой Орел», «Белый слон». Обладатель Гран-при и призер международных и всероссийских фестивалей.

На мастер-классе был показан ее режиссерский проект «Форсаж» – история создания и развития палубной истребительной авиации России, рассказанная одним из ее основателей – Героем России, генерал-майором Тимуром Апакидзе.

Наталия Гугуева рассказала о съемках этого фильма и добавила, что после съемок продолжает поддерживать отношения с героями фильма, они стали важной частью жизни друг друга. Также она рассказала о фильме «Кто такой этот Кустурица?» и об опыте работы с известным режиссером и музыкантом. Напомним, Эмир Кустурица в начале сентября по приглашению Дениса Мацуева был гостем международного музыкального фестиваля «Звезды на Байкале» и встречался с киносообществом в Иркутском областном кинофонде, где был представлен фильм Наталии Гугуевой «Кто такой этот Кустурица?».

Кроме того, 24 сентября состоялся еще один мастер-класс члена жюри кинофестиваля Елены Алферовой «От кинолюбителя к профессионалу. Кинообразование – детям: лаборатория творчества». Елена Алферова – режиссер-документалист. С 2009 года по настоящее время – режиссер цикловой телепрограммы «Документальная камера» на телеканале «Культура». С 2015 по 2017 годы – старший редактор по отбору отечественного документального кино ВГТРК «Культура». Елена Алферова является членом отборочной комиссии кинофестивалей «Лучезарный ангел» и «Свидание с Россией», всероссийского кинофестиваля фильмов для детей и юношества «Герой».

На мастер-классе она подробно рассказала о своем преподавательском опыте в школе кино и телевидения «Аурум», где проходят занятия для детей и подростков по направлениям: актерское мастерство, киношкола, фотография.

– В ребятах повышается уверенность в себе, расширяется круг интересов. Фактически, занятия в нашей школе – это первые шаги в профессии, подготовка к поступлению в кинематографические ВУЗы, – отметила Елена Алферова.