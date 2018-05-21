ТЕМЫ
Архив
< Мая 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Сегодня
Культура
22.05.2018

В Иркутске пройдет литературный квартал «Книги и люди: век 21-й»

Иркутск, 22.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Литературный квартал «Книги и люди: век 21-й» пройдет в Иркутске в сквере имени Кирова 3 июня.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, организатор мероприятия – муниципальное учреждение «Централизованная библиотечная система города Иркутска».

В программе фестиваля: краеведческий квест «В поисках купеческого клада», викторина «Иркутская история», площадка «Знаешь ли ты русский язык?» (интеллектуальный поединок и уроки каллиграфии), дефиле книжных новинок, площадка «Иркутск – Япония – Россия», посвященная перекрёстному году Японии в России, (чтение хокку, фото-зона, викторина «В поисках Японии в Иркутске», мастер-класс по технике оригами). Также запланированы детские спектакли в «Кукольном балаганчике», мастер-классы по изготовлению книжных закладок, открытый микрофон, встречи с иркутскими писателями и поэтами, бардами, творческими коллективами, представителями национально-культурных центров и волонтерами, книговорот «От читателя к читателю!» и другое.

Начало мероприятия в 11.00. Справки по телефону: 22-66-87.

ТЕПЕРЬ: новости культуры в Иркутске и области — в Telegram

Читатель Толстов: обзоры литературных новинок
Загрузка...

Новые фильмы: ежемесячные обзоры от ИА Телеинформ

Иркутская афиша Время золотых полтинников: что происходило в рок-музыке 50 лет назад? Иркутская VIP-прослушка: что слушают известные иркутяне?

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске