В Иркутске пройдет литературный квартал «Книги и люди: век 21-й»

Иркутск, 22.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Литературный квартал «Книги и люди: век 21-й» пройдет в Иркутске в сквере имени Кирова 3 июня.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, организатор мероприятия – муниципальное учреждение «Централизованная библиотечная система города Иркутска».

В программе фестиваля: краеведческий квест «В поисках купеческого клада», викторина «Иркутская история», площадка «Знаешь ли ты русский язык?» (интеллектуальный поединок и уроки каллиграфии), дефиле книжных новинок, площадка «Иркутск – Япония – Россия», посвященная перекрёстному году Японии в России, (чтение хокку, фото-зона, викторина «В поисках Японии в Иркутске», мастер-класс по технике оригами). Также запланированы детские спектакли в «Кукольном балаганчике», мастер-классы по изготовлению книжных закладок, открытый микрофон, встречи с иркутскими писателями и поэтами, бардами, творческими коллективами, представителями национально-культурных центров и волонтерами, книговорот «От читателя к читателю!» и другое.

Начало мероприятия в 11.00. Справки по телефону: 22-66-87.