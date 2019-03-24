Иркутск, 25.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске пройдет сольный концерт Монеточки.

Как отмечают организаторы, исполнительницу авторских песен Лизу Монеточку критики называют абсолютным культурным феноменом. Ее альбом 2018 года «Раскраски для взрослых» оказался настолько резонансным, что имя исполнительницы в считанные дни после его выхода наполнило социальные сети. Дерзкие и совсем не детские тексты в сочетании с хрупкой внешностью и нежным голосом сделали свое дело. В итоге пластинку слушали и комментировали все: музыкальные критики, известные музыканты, журналисты, меломаны и простые слушатели самых разных возрастов и музыкальных пристрастий.

Сегодня Монеточка уже не просто сетевой персонаж, а мощный исполнитель, собирающий большие залы. Новый концерт в Иркутске в рамках тура «21 год на эстраде» - отличная возможность ощутить магию этой музыки на себе.

Атмосфера выступлений всегда особая: кто-то подпевает известным песням, а кто-то, затаив дыхание, вслушивается в магнетический голос исполнительницы и находит в текстах что-то, понятное только ему. Одно можно сказать точно: равнодушных к творчеству Монеточки не существует.

Сольный концерт исполнительницы состоится 17 апреля на сцене «Heart Bar».

Начало в 19:00. Заказ билетов: (3952) 670-330, www.sibkassa.ru; www.kassy.ru.