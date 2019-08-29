В Иркутске стартовал второй международный книжный фестиваль

Иркутск, 30.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Фонд поддержки социальных инноваций «Вольное Дело» открыл второй международный книжный фестиваль на площади перед стадионом «Труд» в Иркутске. В программе первого дня ИМКФ – автограф-сессия Мариам Петросян, спектакли Школы-студии МХАТ, презентации проектов Музея истории ГУЛАГа, творческие встречи с Оксаной Васякиной, Евгенией Некрасовой, Марией Пироговской, детскими писателями Андреем Жвалевским, Евгенией Пастернак, Артуром Гиваргизовым и Алексеем Олейниковым.

Как сообщает пресс-служба фестиваля, 30 августа в 17:30 пройдёт автограф-сессия Мариам Петросян – автора культового романа «Дом, в котором...». Книга была опубликована в 2009 году и принесла писательнице награду за лучшее зарубежное произведение на русском языке – «Русскую премию». Мариам ответит на вопросы читателей и расскажет о своих впечатлениях о Сибири.

На главной сцене фестиваля 30 августа в 13:00 и 17:00 пройдут литературные чтения студентов и выпускников Школы-студии МХАТ. В ТЮЗе студенты четвёртого курса из мастерской Виктора Рыжакова покажут спектакль «Чуш или все, что осталось после нашей поездки на родину писателя» по прозе Виктора Астафьева. В 19:00 на площади перед стадионом «Труд» выпускники мастерской Дмитрия Брусникина представят спектакль «Лес». Это уличный спектакль про взаимоотношения человека и природы в индустриальную эпоху.

Музей истории ГУЛАГа представит серию кинопоказов в Иркутском планетарии – с 12:00 до 18:00 там будут демонстрировать видеоинтервью с людьми, прошедшими через репрессии. Зрители узнают историю женщины, попавшей в лагерь за поход в Большой театр с иностранцем, воспоминания потомственного сотрудника НКВД, рассказ известного ингушского писателя Иссы Кодзоева о депортации ингушского народа в 1944 году. После просмотра фильмы можно будет обсудить с сотрудниками музея.

Также в первый день фестиваля пройдут творческие встречи с поэтессой из Усть-Илимска Оксаной Васякиной, автором повести «Калечина-малечина» Евгенией Некрасовой, автором книги «Миазмы, симптомы, улики» Марией Пироговской, детскими пистаелями Андреем Жвалевским, Евгенией Пастернак, Артуром Гиваргизовым и Алексеем Олейниковым.

Известный научный журналист и популяризатор науки Андрей Бабицкий расскажет 30 августа на ИМКФ, как современные ученые описывают в своих книгах будущее, а автор комментариев к русскому изданию «Бравого солдата Швейка» Сергей Солоух поделится историей пребывания Ярослава Гашека в Иркутске. Лектор просветительского проекта Arzamas, философ и социолог Денис Сивков представит некоммерческие и непрофессиональные космические проекты и поговорит с участниками о запуске спутника Маяк, запуске в стратосферу мышенавта и конструировании моделей скафандров космонавтом Олегом Блиновым.

Для пострадавших от наводнения библиотек в деревнях и городах Иркутской области библиотека имени Молчанова-Сибирского организует сбор книг – благотворительную акцию «Книжная помощь». На площадке фестиваля весь день будут принимать книги в хорошем состоянии от иркутян и гостей города.

Иркутский международный книжный фестиваль пройдет с 30 августа по 1 сентября на площади перед стадионом «Труд» (улица Ленина, 48). Главная тема фестиваля – «Контуры нового мира». На ярмарке можно будет приобрести книги издательств «Манн, Иванов и Фербер», «Самокат», «Паулсен», «Альпина Паблишер», «Бумкнига», «Настя и Никита», книжного магазина «Циолковский», «Corpus», «Синдбад» и сотни других. В тематических лекториях «Человек», «Общество» и «Планета» пройдут мастер-классы, дискуссии и встречи с авторами.

Вход на все события фестиваля бесплатный. Организаторы ИМКФ – фонд поддержки социальных инноваций «Вольное Дело» и ассоциация «Межрегиональная федерация чтения». Подробная программа – на сайте фестиваля https://irkniga.ru.