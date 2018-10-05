|Культура
|07.10.2018
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В Иркутске в рамках киноклуба SiberiaDOC запланирован «Кинолекторий ВГИК»
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Иркутск, 7.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В иркутском «Доме кино» в рамках киноклуба SiberiaDOC запланирован «Кинолекторий ВГИК» – цикл лекций с кинопоказами.
Как сообщает пресс-служба облкинофонда, лекторами выступят ведущие преподаватели ВГИКа имени Герасимова – Кирилл Разлогов, Нина Кочеляева и Алексей Беззубиков, которые прочитают цикл лекций по истории мирового кинематографа, особенное внимание будет уделено состоянию авторского документального кино в России.
Лекции будут сопровождаться показами фильмов, представляющие собой общепризнанные шедевры мирового киноискусства: от картин ленинградской школы документального кино до современных авторских неигровых лент. Присутствующим расскажут не только о тенденциях в мировом кинематографе, но и о редких формах в отечественной документалистике.
ПРОГРАММА:
13 октября
13:40 - Лекция Алексея Беззубикова «Форма коллажа в драматургии неигрового фильма», сопровождаемая демонстрацией фрагментов фильма: «Собачий мир», (режиссер Гуалтьеро Якопетти)
14 октября
13:40 - Лекция Кирилла Разголова «О творчестве режиссера Алена Рене», сопровождаемая показом фильма «Ночь и туман» (режиссер Ален Рене)
16:30 - Премьера фильма «Феномен Этигэлова. Загадка бурятского ламы» (режиссер Елена Демидова), творческая встреча с режиссером
15 октября
14:00 - Показ фильма «Соль Сванетии» (режиссер Михаил Калатозов)
14:55 - Лекция Нины Кочеляевой «Антропология и ее презентация на документальном экране»
КООРДИНАТЫ:
Мероприятия состоятся по адресу: Иркутск, ул. Мухиной, 2А «Дом Кино». Количество мест ограничено. Вход свободный. Справки по телефону: +7 (3952) 56-70-60, доб. 1506.
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