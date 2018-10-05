В Иркутске в рамках киноклуба SiberiaDOC запланирован «Кинолекторий ВГИК»

Иркутск, 7.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В иркутском «Доме кино» в рамках киноклуба SiberiaDOC запланирован «Кинолекторий ВГИК» – цикл лекций с кинопоказами.

Как сообщает пресс-служба облкинофонда, лекторами выступят ведущие преподаватели ВГИКа имени Герасимова – Кирилл Разлогов, Нина Кочеляева и Алексей Беззубиков, которые прочитают цикл лекций по истории мирового кинематографа, особенное внимание будет уделено состоянию авторского документального кино в России.

Лекции будут сопровождаться показами фильмов, представляющие собой общепризнанные шедевры мирового киноискусства: от картин ленинградской школы документального кино до современных авторских неигровых лент. Присутствующим расскажут не только о тенденциях в мировом кинематографе, но и о редких формах в отечественной документалистике.

ПРОГРАММА:

13 октября

13:40 - Лекция Алексея Беззубикова «Форма коллажа в драматургии неигрового фильма», сопровождаемая демонстрацией фрагментов фильма: «Собачий мир», (режиссер Гуалтьеро Якопетти)

14 октября

13:40 - Лекция Кирилла Разголова «О творчестве режиссера Алена Рене», сопровождаемая показом фильма «Ночь и туман» (режиссер Ален Рене)

16:30 - Премьера фильма «Феномен Этигэлова. Загадка бурятского ламы» (режиссер Елена Демидова), творческая встреча с режиссером

15 октября

14:00 - Показ фильма «Соль Сванетии» (режиссер Михаил Калатозов)

14:55 - Лекция Нины Кочеляевой «Антропология и ее презентация на документальном экране»

КООРДИНАТЫ:

Мероприятия состоятся по адресу: Иркутск, ул. Мухиной, 2А «Дом Кино». Количество мест ограничено. Вход свободный. Справки по телефону: +7 (3952) 56-70-60, доб. 1506.