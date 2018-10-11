В Иркутске вновь пройдет концерт Владимира Ждамирова

Иркутск, 11.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Легенда русского шансона и экс-солист группы «Бутырка» Владимир Ждамиров выступит 21 октября в Иркутске в ДК «Орбита».

Владимир Ждамиров проработал в составе группы «Бутырка» 13 лет, являясь автором музыки, лидером и музыкальным руководителем коллектива. Записал восемь альбомов – более 80 песен, многие из которых вошли в золотую коллекцию русского шансона.

Такие песни, исполненные Владимиром Ждамировым, как «Запахло весной», «Тает снег», «Кольщик», «Аттестат», «Икона», «Шарик», «Не трогай осень», «Последний рассвет» и хорошо известны поклонникам коллектива, что на долгие годы определило его популярность и востребованность.

В декабре 2013 года в связи с приходом в группу еще одного вокалиста, а также давно накопившимися творческими и разногласиями, Владимир Ждамиров со своим коллективом музыкантов покидает проект «Бутырка» и отправляется в сольное плавание. Легендарный шансонье является довольно известной и весомой фигурой в мире отечественной музыки, ему пришлось столкнуться с немалыми трудностями. Но несмотря на все, первые сольные концерты показали, что новые песни публика принимает горячо, артист по-прежнему интересен людям. И интерес этот заметно растет, так как музыкант не намерен ограничиваться рамками жанра и планирует радовать и удивлять свою публику, постепенно раскрываясь в новом свете.

1 декабря 2014 года состоялся официальный релиз долгожданного дебютного альбома Владимира Ждамирова «За забором весна». В него вошло 13 песен, которые в самые короткие сроки полюбились зрителям и стали популярны. Многие из них уже можно услышать на радио, люди на концертах встречают новую сольную программу стоя и долгими овациями, подпевая любимому артисту. В настоящий момент Владимир Ждамиров ведет активную гастрольную деятельность, и параллельно с этим идет работа над новыми песнями. Планируется выход второго сольного альбома Владимира Ждамирова.

КООРДИНАТЫ:

Билеты и подробности по телефонам: 8 (3952) 670-330, 333-601, 436-000 и на сайтах kassy.ru , сибкасса.ру . Начало концерта в 19:00.