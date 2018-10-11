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Культура
12.10.2018

В Иркутске впервые покажут спектакль «Не бойся быть счастливым» с участием столичных актеров

Иркутск, 12.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Спектакль «Не бойся быть счастливым» по пьесе советского драматурга Алексея Арбузова «Мой бедный Марат» покажут в Иркутском музыкальном театре имени Загурского 22 октября. Столичные актеры Иван Стебунов, Ольга Кузьмина и Иван Жидков, известные иркутянам по фильмам и сериалам, предстанут перед публикой в новом амплуа, расскажут историю о том, как двое парней и девушка пытаются пронести свою любовь через войну.

Сюжет отсылает зрителей в далекий 1942 год, когда в блокадном Ленинграде в полуразрушенном доме случайно встречаются трое: поэт Леонидик, будущий строитель мостов Марат и не по годам смышленая Лика. Главным героям по 17 лет. Прожив вместе не один месяц, они решили, что стали очень дороги друг другу. Но война заканчивается. Герои встречаются вновь, но вместе с прошлым приходит и нечто новое: выбор делает уже не война, а сам человек.

Пронзительная притча о любви, одна из лучших пьес Алексея Арбузова, лишенная каких бы то ни было определенных временных и пространственных границ, она – лишь повод поразмышлять о вечных ценностях, задевая самые глубинные струны человеческой души. Спектакль о том, как важно сделать в жизни правильный выбор.

Режиссер: Родион Овчинников. В ролях: Иван Стебунов, Иван Жидков, Ольга Кузьмина. Продолжительность: 2 часа 20 минут с антрактом.

КООРДИНАТЫ:

  • Начало спектакля в 19:00. Заказ билетов: 8 (3952) 970-330, 436-000, sibkassa.ru. Стоимость билетов: от 800 до 2500 рублей.

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