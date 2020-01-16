В Иркутском художественном музее модернизировали фондохранилища

Иркутск, 16.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Фондохранилища Иркутского областного художественного музея, который в 2020 году отмечает 150-летний юбилей, модернизировали. В помещениях установили новое оборудование, на что из областного бюджета выделили 18 млн рублей. Об этом 16 января журналистам рассказала директор учреждения Наталья Сысоева.

В фондохранилищах музея хранится 90% коллекции из 23,5 тысяч экспонатов, которыми учреждение располагает. До недавнего времени для их хранения использовалось устаревшее оборудование, с которым сотрудникам музея работать было крайне непросто. Их заменили на металлические стеллажи, настенные и выкатные сетки, шкафы-гребёнки, изготовленные по индивидуальному заказу.

Модернизация позволила увеличить площадь фондохранилищ, на которой можно размещать предметы искусства. Сейчас помещения пока пустуют, а некоторые залы музея закрыты для посетителей, поскольку в них сейчас хранятся экспонаты из фондов. Заполнить фондохранилища планируют к лету 2020 года.

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