В иркутском художественном музее открывается выставка «Забайкалье, мое Забайкалье»

Иркутск, 11.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Галерее сибирского искусства иркутского областного художественного музея имени Сукачева 11 октября к 80-летию создания Читинского отделения Союза художников России открывается выставка «Забайкалье, мое Забайкалье».

Как сообщает пресс-служба музея, в экспозиции представлено около 40 живописных и графических работ из мастерских Союза художников Читы, частных собраний и фондов Иркутского художественного музея, которые познакомят иркутян с творчеством мастеров Забайкалья.

– За последние годы в Иркутском художественном музее состоялось несколько выставок забайкальских художников. Иркутских и читинских живописцев объединяет многолетнее творческое сотрудничество, организация совместных выставок и проектов, – отмечают в учреждении.

На юбилейной выставке можно увидеть работы художников разных поколений, многие из которых окончили Иркутское художественное училище. В залах галереи будет представлено творчество как классиков сибирской живописи – Иван Блохин, Владимир Калашников, – так и полотна живописцев следующих поколений – Николай Орлов, Владимир Форов, Ян Шплатов. Также посетители увидят произведения молодых художников-продолжателей заложенной классиками живописной традиции: Татьяны Ермиловой, Натальи Корнет, Татьяны Лялиной. На выставке будет представлено все многообразие сибирской природы в пейзажах и натюрмортах, созданных художниками Забайкальского края.

КООРДИНАТЫ:

Выставка откроется 11 октября в 16.00 по адресу: Иркутск, ул. К. Маркса, 23, и будет работать до 11 ноября 2018 года. Вход на открытие – свободный. Телефон для справок: 8 (3952) 33-43-89.