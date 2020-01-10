В иркутском драмтеатре поставят спектакль о временах Екатерины Великой

Иркутск, 11.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В иркутском драмтеатре имени Охлопкова репетируют спектакль по пьесе Алексея Толстого «Любовь – книга золотая». Об этом сообщает пресс-служба театра.

– Это будет спектакль костюмный, где Екатерина Великая должна возникнуть во всём великолепии – как на картинах художников. Это тоже здорово – и поиграть актёрам, и посмотреть зрителям. Что касается актуальности, например, тема власти в данном случае – власть императрицы, это всегда параллель с сегодняшним днём. Сталкивание власти и художника, власти и народа. Вещи, которые мы будем стараться в этой комедии разыграть, происходят в нашей жизни, – говорит режиссёр будущего спектакля заслуженный артист России Геннадий Гущин.

Он отмечает, что современный человек очень запутан, а произведения искусства – кино и театра – помогают ему сформировать свою позицию.

– Сидящий в зале сам для себя выберет, как жить и для чего жить. А мы постараемся подвести его к этому не сверхсерьезно, а через смех, улыбку и анекдотический сюжет, – говорит Геннадий Гущин.