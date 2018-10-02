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Культура
03.10.2018

В «Иркутском киноклубе» покажут фильм «Терапия» о подростках-уголовниках

Иркутск, 3.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В отделе истории Иркутского областного краеведческого музея 4 октября на заседании «Иркутского киноклуба» покажут фильм Юлии Серьгиной «Терапия».

Этот фильм – история о 12 питерских подростках, которые совершили уголовные преступления и приговорены к заключению в колонию. Они получают шанс избежать наказания, если докажут свою способность к исправлению.

Юлия Серьгина родилась в Москве в 1995 году. В 2013 году поступила во ВГИК, в мастерскую Сергея Мирошниченко. Участвовала в фестивалях «Россия», «Соль земли», Международном фестивале ВГИКа, Московском международном фестивале (студенческий отдел).

Показ начнётся в 18.30. Вход свободный.

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