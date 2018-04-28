ТЕМЫ
Архив
< Апреля 2018>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Сегодня
Культура
29.04.2018

В «Иркутском киноклубе» покажут «Разгром немецких войск под Москвой»

Иркутск, 29.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В преддверии Дня Победы в отделе истории Иркутского областного краеведческого музея на заседании «Иркутского киноклуба» 3 мая в 18.30 покажут советский документальный фильм «Разгром немецких войск под Москвой».  Об этом сообщает пресс-служба музея.

Кинолента производства Центральной студии кинохроники, октябрь 1941-январь 1942 годов, режиссеры Леонид Варламов и Илья Копалин. Вход традиционно свободный.  В фильме представлены события периода октября 1941-января 1942 годов, рассказывается об обороне Москвы.

В фильме прозвучали фрагменты речи Иосифа Сталина. В кадр попали генерал армии Георгий Жуков, генерал-лейтенант Арсеньев, генерал Константин Рокоссовский, генерал Иван Болдин, генерал Леонид Говоров, генерал Иван Конев и многие другие. Отдельные сюжеты посвящены церемонии вручения 1-му кавкорпусу гвардейского знамени, последствиям разграбления немецкими войсками дома-музея Чайковского в Клину и музея-усадьбы «Ясная поляна».

23 февраля 1942 года картина вышла на экран. Фильм получил Сталинскую премию. Кроме того, от Национального совета кинокритиков США лента получила премию за лучший документальный фильм в 1942 году, а в 1943 году – первый в СССР «Оскар» в номинации «Лучший документальный фильм».

ТЕПЕРЬ: новости культуры в Иркутске и области — в Telegram

Читатель Толстов: обзоры литературных новинок
Загрузка...

Новые фильмы: ежемесячные обзоры от ИА Телеинформ

Иркутская афиша Время золотых полтинников: что происходило в рок-музыке 50 лет назад? Иркутская VIP-прослушка: что слушают известные иркутяне?

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске