В «Иркутском киноклубе» покажут «Разгром немецких войск под Москвой»

Иркутск, 29.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В преддверии Дня Победы в отделе истории Иркутского областного краеведческого музея на заседании «Иркутского киноклуба» 3 мая в 18.30 покажут советский документальный фильм «Разгром немецких войск под Москвой». Об этом сообщает пресс-служба музея.

Кинолента производства Центральной студии кинохроники, октябрь 1941-январь 1942 годов, режиссеры Леонид Варламов и Илья Копалин. Вход традиционно свободный. В фильме представлены события периода октября 1941-января 1942 годов, рассказывается об обороне Москвы.

В фильме прозвучали фрагменты речи Иосифа Сталина. В кадр попали генерал армии Георгий Жуков, генерал-лейтенант Арсеньев, генерал Константин Рокоссовский, генерал Иван Болдин, генерал Леонид Говоров, генерал Иван Конев и многие другие. Отдельные сюжеты посвящены церемонии вручения 1-му кавкорпусу гвардейского знамени, последствиям разграбления немецкими войсками дома-музея Чайковского в Клину и музея-усадьбы «Ясная поляна».

23 февраля 1942 года картина вышла на экран. Фильм получил Сталинскую премию. Кроме того, от Национального совета кинокритиков США лента получила премию за лучший документальный фильм в 1942 году, а в 1943 году – первый в СССР «Оскар» в номинации «Лучший документальный фильм».