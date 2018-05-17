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18.05.2018

В иркутском киноклубе «У озера» 19 мая покажут «Уходящие голоса»

Иркутск, 18.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Четвертая встреча киноклуба «У озера» состоится 19 мая в Доме кино. Зрители увидят документальную ленту Юлии Бывшевой «Уходящие голоса», получившую приз за лучший документальный фильм на международном кинофестивале «Человек и природа».

«Героиня фильма – Галина Афанасьева-Медведева – более 30 лет ездит по самым дальним уголкам Сибири в этнографических поисках, собирая по крупицам память страны. Сегодня многовековой образ деревни стремительно исчезает. Но еще можно близко всмотреться в лица, в души тех, кто своей жизнью пронес целую историческую эпоху», – сообщает пресс-служба иркутского облкинофонда.

Кстати, после показа зрители смогут пообщаться с режиссером картины, задать интересующие вопросы.

Юлия Бывшева – член гильдии неигрового кино и телевидения, член Союза кинематографистов РФ. Окончила ВГИК, кафедра режиссуры неигрового фильма (мастерская Сергея Мирошниченко).

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