В Иркутском районе открылся первый кинотеатр

Иркутский район, 17.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В селе Оёк открылся первый в Иркутском районе кинотеатр. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Кинотеатр открыли на базе местного дома культуры. Современное оборудование было закуплено на 5 миллионов рублей из гранта Российского фонда кино. В прокате будут зарубежные и отечественные кинокартины в цифровом формате 2D и 3D, вместимость зала – 316 человек.

Обязательным условием для переоборудованного кинозала является демонстрация не менее половины отечественных картин в квартал. Первой российской лентой, которую показали в кинотеатре, стал фильм «Облепиховое лето» о жизни драматурга Александра Вампилова.