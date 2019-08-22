В иркутском ТЮЗе 5 октября откроется 92 театральный сезон

Иркутск, 23.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский ТЮЗ имени Вампилова 5 октября 2019 года откроет 92-й театральный сезон. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Среди главных событий в жизни театра – гастроли в Крым. С 15 по 25 сентября на сцене Севастопольского театра юного зрителя вампиловцы сыграют четыре детских спектакля и пять постановок вечернего репертуара. В путь отправится 50 сотрудников театра и две фуры, в которых в Крым повезут реквизит и костюмы.

В октябре театр отправится на гастроли в Братск и Усть-Илимск.