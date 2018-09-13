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Культура
13.09.2018

В иркутской драме появится бэби-театр

Иркутск, 13.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском академическом драматическом театре имени Охлопкова создадут бэби-театр.

Как рассказал заслуженный артист России, режиссер драмтеатра Евгений Солоникин, занимающийся этим проектом, бэби-театр рассчитан на детей в возрасте от одного года до трех лет. Это тот возраст, когда малышей еще не интересуют связные истории, поэтому сюжетов в этом театре не будет. Здесь готовят получасовые постановки в антураже «лесной поляны» или «бабушкиной дачи», где в действие будут вовлекать и самих маленьких зрителей, да и расположат их прямо на сцене в креслах-мешках вместе с мамами.

В постановке задействуют не профессиональных актеров, а студентов-психологов. Директор драмтеатра Анатолий Стрельцов выразил намерение в будущем подписать договор с пединститутом ИГУ о постоянном сотрудничестве, чтобы привлекать его студентов, будущих педагогов, к работе в бэби-театре на постоянной основе.

Анатолий Стрельцов выразил уверенность, что проект для молодых мам окажется очень привлекательным – ведь с детьми до трех лет они почти никуда не могут выйти, а здесь и ребенок будет занят, и мама развеется.

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