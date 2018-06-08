ТЕМЫ
Архив
< Июнь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Сегодня
Культура
09.06.2018

В Иркутской области 9 и 10 июня празднуют Сурхарбан

Иркутская область, 9.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области начали праздновать Сурхарбан. Вице-спикер Законодательного собрания региона, депутат от Усть-Ордынского Бурятского округа Кузьма Алдаров 9 июня парламентарий побывал на праздниках в посёлках Оса и Бохан, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Поздравляя жителей районов и гостей праздника от имени спикера областного парламента Сергея Брилки и всего депутатского корпуса, Кузьма Алдаров отметил, что Сурхарбан – особая народная традиция с глубоким философским смыслом единства природы и человека.

Праздник имеет и другое предназначение – проявление общности народа, населяющего одну территорию, единых с предками нравственных устоев, национальных этнических обычаев.

Районные Сурхарбаны пройдут во всех районах округа 9 и 10 июня. Лучшие спортсмены продемонстрируют свое мастерство в стрельбе из лука, конных скачках, беге и бурятской борьбе. Завтра Кузьма Алдаров побывает на праздниках в Эхирит-Булагатском и Баяндаевском районах. Местом проведения областного Сурхарбана в 2018 году был выбран поселок Бохан. Мероприятие пройдет 23-24 июня, и ожидается, что участие в нем примут около 700 спортсменов со всего округа.

ТЕПЕРЬ: новости культуры в Иркутске и области — в Telegram

Читатель Толстов: обзоры литературных новинок
Загрузка...

Новые фильмы: ежемесячные обзоры от ИА Телеинформ

Иркутская афиша Время золотых полтинников: что происходило в рок-музыке 50 лет назад? Иркутская VIP-прослушка: что слушают известные иркутяне?

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске