В Иркутской области 9 и 10 июня празднуют Сурхарбан

Иркутская область, 9.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области начали праздновать Сурхарбан. Вице-спикер Законодательного собрания региона, депутат от Усть-Ордынского Бурятского округа Кузьма Алдаров 9 июня парламентарий побывал на праздниках в посёлках Оса и Бохан, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Поздравляя жителей районов и гостей праздника от имени спикера областного парламента Сергея Брилки и всего депутатского корпуса, Кузьма Алдаров отметил, что Сурхарбан – особая народная традиция с глубоким философским смыслом единства природы и человека.

Праздник имеет и другое предназначение – проявление общности народа, населяющего одну территорию, единых с предками нравственных устоев, национальных этнических обычаев.

Районные Сурхарбаны пройдут во всех районах округа 9 и 10 июня. Лучшие спортсмены продемонстрируют свое мастерство в стрельбе из лука, конных скачках, беге и бурятской борьбе. Завтра Кузьма Алдаров побывает на праздниках в Эхирит-Булагатском и Баяндаевском районах. Местом проведения областного Сурхарбана в 2018 году был выбран поселок Бохан. Мероприятие пройдет 23-24 июня, и ожидается, что участие в нем примут около 700 спортсменов со всего округа.