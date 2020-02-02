В Иркутской области предложили возобновить съёмку кинолетописи Восточной Сибири

Иркутская область, 3.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Союз кинематографистов РФ обратился к врио губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву с предложением возродить съёмку кинолетописи Восточной Сибири. Об этом сообщает пресс-службы регправительства.

В советское время кинолетопись снимали по всей стране, в течение каждого месяца выходило 50 киножурналов, состоящих из 250 сюжетов. Восточно-Сибирская студия кинохроники снимала репортажи в Иркутской и Читинской областях, республиках Бурятия, Тыва, Хакасия, Саха (Якутия) и Красноярском крае.

– Наша задача – выработать предложения по восстановлению документального кино в России. Иркутская область – единственная, где сохранились студия и старые кадры, есть филиал ВГИКа, который готовит профессионалов, работают 10 независимых киностудий. Если мы всё это задействуем и создадим проект, то на его реализацию пойдут федеральные деньги, – зампред Союза кинематографистов сказал Клим Лаврентьев.

Отметим, с 2013 года при поддержке правительства Иркутской области и Минкультуры региона возрождено ведение кинолетописи, ежегодно снимается киноальманах «Земля у Байкала». За это время подготовлено семь выпусков, состоящих из 43 сюжетов. С 2014 года кинолетопись включена в государственное задание Кинофонда.

Напомним, кстати, в Иркутске ранее предложили построить киностудию на Чертугеевском полуострове. Новая киностудия, по задумке иркутского киносообщества, должна стать центром притяжения кинематографистов всей страны. Её возведение необходимо для того, чтобы в Иркутске стали гораздо активнее снимать не только документальное, но и игровое кино.