|Новости культуры в Иркутской области
|21.05.2020
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В Иркутской области продолжается прием работ на фотоконкурс «Мое село»
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Иркутская область, 21.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области продолжается прием работ на фотоконкурс «Мое село». Принять в нем участие может любой житель Приангарья, сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР.
Фотоконкурс проводится в рамках федерального партийного проекта «Единой России» «Российское село» в следующих номинациях:
Участник конкурса может представить фото одновременно по нескольким номинациям. Работы принимаются до 1 августа 2020 года.
Фотоработы победителей будут опубликованы на сайте федерального партийного проекта «Российское село». Победители регионального этапа автоматически становятся участниками федерального тура фотоконкурса.
Партийный проект «Единой России» «Российское село» направлен на устойчивое развитие сельских территорий, поддержку всех форм хозяйствования на селе, содействие развитию садоводства и огородничества. В рамках проекта ежегодно проводится Всероссийский форум «Российское село», региональные форумы, сельскохозяйственные выставки и ярмарки, научно-практические конференции и образовательные семинары, осуществляются мониторинги цен на сельскохозяйственную технику, на земельный налог и тарифы на электроэнергию для садоводов, проводятся общественные обсуждения законодательных инициатив.
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