Иркутская область, 21.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области продолжается прием работ на фотоконкурс «Мое село». Принять в нем участие может любой житель Приангарья, сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР. Фотоконкурс проводится в рамках федерального партийного проекта «Единой России» «Российское село» в следующих номинациях: «Образ сельской семьи» – традиции крепкой, многодетной, трудовой семьи и трудовых династий, крестьянский этикет, многообразная хозяйственная жизнь крестьянского подворья, сочетание традиционных и новых черт в современном сельском быту.

«Мое любимое село» – социально-культурная жизнь села, его неповторимый облик и достопримечательности, забота жителей о его благоустройстве, красота окружающей природы, традиция соседского общения и взаимовыручка.

«Созидательный труд крестьянина» – изображение человека-труженика, глубинной связи крестьянского труда с природой, уважением к земле, посевной и уборочной страды, радости урожая, появления потомства у животных, освоения новых технологий в сельском хозяйстве, естественного процесса приобщения к труду детей и трудового воспитания. Участник конкурса может представить фото одновременно по нескольким номинациям. Работы принимаются до 1 августа 2020 года. Фотоработы победителей будут опубликованы на сайте федерального партийного проекта «Российское село». Победители регионального этапа автоматически становятся участниками федерального тура фотоконкурса. Партийный проект «Единой России» «Российское село» направлен на устойчивое развитие сельских территорий, поддержку всех форм хозяйствования на селе, содействие развитию садоводства и огородничества. В рамках проекта ежегодно проводится Всероссийский форум «Российское село», региональные форумы, сельскохозяйственные выставки и ярмарки, научно-практические конференции и образовательные семинары, осуществляются мониторинги цен на сельскохозяйственную технику, на земельный налог и тарифы на электроэнергию для садоводов, проводятся общественные обсуждения законодательных инициатив. КООРДИНАТЫ: Фотографии в форматах JPEG, PNG, BMP и анкету присылать на почту Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .

Подробные условия участия в фотоконкурсе, а также анкету-заявку для участия в нем доступны по ссылке . Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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