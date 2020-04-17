В Иркутской области продолжается прием заявок на участие в конкурсе «Фронтовая концертная бригада»

Иркутская область, 19.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Прием заявок на участие в фестивале «Фронтовая концертная бригада» продлен до конца апреля. Об этом заявили организаторы – Министерство культуры и архивов Приангарья и Иркутский областной Дом народного творчества.

Участники фестиваля реконструируют выступления фронтовых концертных бригад, которые в годы Великой Отечественной войны проходили на линии фронта, в госпиталях, на боевых кораблях, привокзальных площадях, на заводах. Лучшие исполнители выступят в гала-концерте «Фронтовая концертная бригада «Во славу Победы!» в Иркутске. Его планировалось провести 2 мая, но из-за режима самоизоляции и пандемии коронавирусной инфекции дату изменят, поэтому появилась возможность продлить приём видеозаявок.

Как сообщает пресс-служба облправительства, уже на данный момент в фестивале принимает участие 50 коллективов, в которых задействовано более 500 человек.

Также в регионе продолжается акция «Артисты Победы». Организаторы хотят сохранить память о подвиге профессиональных и самодеятельных артистов в годы Великой Отечественной войны. Информацию о них все желающие могут разместить на сайте http://www.артистыпобеды.рф/ Собранный материал станет основой планшетной выставки, которая будет размещена на площадке проведения гала-концерта фестиваля-конкурса «Фронтовая концертная бригада «Во Славу Победы!» в Иркутске, а также будет издан одноименный иллюстрированный альбом.