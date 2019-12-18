В Иркутской области в рамках Года театра состоялось более 900 мероприятий

Иркутская область, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Более 900 мероприятий состоялось в рамках Года театра в Иркутской области. На его реализацию в Приангарье из федерального бюджета было выделено 41,2 млн рублей, из регионального – 386 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в 2019 году в областных театрах было поставлено 33 новых спектакля, пять из них – в рамках федерального проекта «Культура малой Родины». На гастроли по региону из регионального бюджета было выделено 9,5 млн рублей. Артисты областных театров побывали в девяти муниципальных образованиях, показали там более 30 спектаклей. Их посетили более шести тысяч человек.

В рамках федеральной программы «Большие гастроли для детей и молодежи» в Иркутске выступил Ивановский областной театр кукол. В рамках обменных гастролей Черемховский драматический театр побывал в Уссурийске, театр юного зрителя – в Севастополе, театр кукол «Аистенок» – в Иваново, Братский театр кукол «Тирлямы» – в Нерюнгри (Республика Саха (Якутия).

Значительные средства – 280 млн рублей – были направлены на ремонт и приобретение оборудования для областных театров. Так, в Иркутском областном музыкальном театре установили противопожарный занавес, стоимостью 16 млн рублей, провели текущий ремонт, создают камерную сцену с зрительным залом на 200 мест. В драматическом театре установили современную звуковую систему стоимостью 56 млн рублей. В театре кукол «Аистенок» провели ремонт фасадов, перекрытий, 90% всех помещений здания. В зрительном зале поставили новые кресла, обновили театральный занавес, а над сценой установили колосники, необходимые для смены декораций, подъема и спуска занавеса, светового и звукового оборудования. Капитальные и текущие ремонты провели в Черемховском драмтеатре имени Гуркина и в Театре юного зрителя имени Вампилова.

Году театра в Иркутской области было посвящено 19 фестивалей, среди которых такие известные, как Международный музыкальный фестиваль академической музыки «Звезды на Байкале» и Фестиваль современной драматургии имени Вампилова. Впервые проведены Фестиваль русской оперы и Международный фестиваль спектаклей для детей и подростков «Байкальский талисман». Областные театры принимали участие в фестивалях во Франции, Южной Корее, а также в российских городах Омске, Рязани, Москве.

Специальная программа в рамках Года театра была реализована для любительских театров, в Иркутской области 606 таких коллективов, их участниками являются более девяти тысяч человек. Для них провели летнюю театральную школу, обучающие мастер-классы, а также семь фестивалей, среди которых «Театральная весна на БАМе», «Каждому селу свой театр», «Театральная осень на Байкале», «Театральная деревня».

Из регионального бюджета впервые были выделены средства на поддержку проектов в сфере театрального дела. Общий размер субсидии составил пять млн рублей. Эти деньги были распределены между 10 проектами, среди которых – создание театральных постановок, выставок, проведение фестивалей.

Год театра в Иркутской области завершился Байкальским театральным форумом «Региональный театр: проблемы, перспективы и точки роста» в рамках которого состоялось более 40 лекций, тренингов, мастер-классов и круглых столов по различным направлениям. Общее количество участников форума составило более 1000 человек. Такое большое обучающее мероприятие для работников театра в Иркутской области состоялось впервые.