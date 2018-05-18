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Культура
19.05.2018

В колонии Иркутской области поставили спектакль по воспоминаниям осуждённых

Эхирит-Булагатский район, 19.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Премьера спектакля «Человек с очень большими крыльями» прошла 13 мая в клубе исправительной колонии № 40 ОИК-1 ГУФСИН по Иркутской области. В постановке, основанной на воспоминаниях осуждённых, сыграли сами отбывающие наказание женщины. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУФСИН.

Режиссером спектакля является глава иркутского продюсерского центра «Выдра» Карина Пронина. Репетиции с актрисами проходили каждое воскресенье с января 2018 года, в свободное время осужденных.

Основу спектакля составили воспоминания осуждённых о детстве и юности, отношениях с родителями, первых игрушках и первых обидах. За время постановки зрители вместе с актрисами пережили несколько этапов взросления человека, переданные с помощью монологов, танцев и песен.

В день премьеры на сцене выступили 11 женщин – разных возрастов и профессий, без актерского опыта, объединенных только желанием участвовать в спектакле. По их словам, проект помог им не только лучше понять себя, но и научиться взаимодействовать друг с другом.

– Предложение поставить спектакль с осужденными мы встретили только с радостью. В колонии находятся многократно судимые женщины, которые очень одиноки, практически брошены своими родственниками, при этом почти у всех есть дети. Участие в постановке и ее просмотр – это лишний повод задуматься о будущем, наладить жизнь. Кроме того, театр это хороший способ внести разнообразие в стабильный распорядок дня режимного учреждения, – говорит начальник ИК-40 Михаил Хаустов.

Спектакль поставлен в рамках социально-культурного проекта «Наедине с искусством» некоммерческого партнерства по содействию развития искусства Дианы Салацкой. Проект направлен на социальную адаптацию и вторичную социализацию лиц, отбывающих наказание в учреждениях ГУФСИН по Иркутской области, посредством приобщения к изобразительному искусству, творчеству и спорту.

Исправительная колония № 40 ОИК-1 ГУФСИН по Иркутской области находится на территории посёлка Бозой Эхирит-Булагатского района. В ней содержится 412 женщин, ранее неоднократно отбывавших наказание в виде лишения свободы. Около трети женщин осуждены за совершение убийств и нанесение тяжких телесных повреждений, треть – за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

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