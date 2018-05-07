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Культура
08.05.2018

В конкурсе «Полюс. Золотой сезон» поучаствуют 10 театров из Иркутской области

Иркутская область, 8.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В конкурсе «Полюс. Золотой сезон» примет участие 32 театра из Якутии, Красноярского края, Иркутской и Магаданской областей. Приангарье будет представлено 10-ю коллективами.

В числе участников – Братский драматический театр, Иркутский драматический театр имени Охлопкова, Иркутский музыкальный театр имени Загурского, Молодежный камерный театр «Подвал», Творческое сообщество «Миллениум», Театральная мастерская «Девятая идея», Усть-Илимский театр драмы и комедии, Учебный театр «ALTERHOMO», Центр «Новая Драма» и Черемховский драматический театр имени Гуркина.

На одну заявку больше – 11 – пришло из Красноярского края, и это самое большое количество. От республики Саха (Якутии) в конкурсе участвуют восемь коллективов, еще три театра-конкурсанта – из Магаданской области.

Как сообщают организаторы, из общего числа заявок 20 поступило от профессиональных театральных коллективов, 12 – от молодежных творческих объединений и любительских трупп.

Победители конкурса «Полюс. Золотой сезон» – восемь коллективов – получат гранты для участия в фестивале современного искусства «Территория. Красноярск» с масштабной театральной и образовательной программой. Их имена будут объявлены после 12 июня 2018 года. Общий грантовый фонд конкурса – 6 млн рублей.

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