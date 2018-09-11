ТЕМЫ
Архив
< Сентябрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Сегодня
Культура
12.09.2018

В конце сентября в иркутском драмтеатре покажут спектакли с Камчатки

Иркутск, 12.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Камчатский театр драмы и комедии представит свои спектакли на сцене Иркутского академического драматического театра имени Охлопкова. Труппа с Камчатки приедет в конце сентября по федеральной программе «Большие гастроли», сообщает пресс-служба иркутского драмтеатра.

С 21 по 29 сентября 2018 года Камчатский театр драмы и комедии представит на охлопковской сцене свои постановки «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Медея», «Игра на три миллиона», «Красавец – мужчина» и «Блажь».

В свою очередь, с 7 по 14 ноября 2018 года Иркутский драмтеатр представит свои постановки на Камчатке. В гастрольный репертуар «охлопковцы» включили спектакли как по классическим произведениям, так и пьесам современных авторов. Жителям Петропавловска-Камчатского покажут «Ромео и Джульетту», «Очень простую историю», «Семейный портрет с посторонним», «Квартет для двоих», «Не верь глазам своим» и «Он, она, окно…».

ТЕПЕРЬ: новости культуры в Иркутске и области — в Telegram

Читатель Толстов: обзоры литературных новинок
Загрузка...

Новые фильмы: ежемесячные обзоры от ИА Телеинформ

Иркутская афиша Время золотых полтинников: что происходило в рок-музыке 50 лет назад? Иркутская VIP-прослушка: что слушают известные иркутяне?

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске