В конце сентября в иркутском драмтеатре покажут спектакли с Камчатки

Иркутск, 12.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Камчатский театр драмы и комедии представит свои спектакли на сцене Иркутского академического драматического театра имени Охлопкова. Труппа с Камчатки приедет в конце сентября по федеральной программе «Большие гастроли», сообщает пресс-служба иркутского драмтеатра.

С 21 по 29 сентября 2018 года Камчатский театр драмы и комедии представит на охлопковской сцене свои постановки «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Медея», «Игра на три миллиона», «Красавец – мужчина» и «Блажь».

В свою очередь, с 7 по 14 ноября 2018 года Иркутский драмтеатр представит свои постановки на Камчатке. В гастрольный репертуар «охлопковцы» включили спектакли как по классическим произведениям, так и пьесам современных авторов. Жителям Петропавловска-Камчатского покажут «Ромео и Джульетту», «Очень простую историю», «Семейный портрет с посторонним», «Квартет для двоих», «Не верь глазам своим» и «Он, она, окно…».