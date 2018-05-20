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Культура
21.05.2018

В «Лукоморье на Байкале» победили монгольские скульпторы

Ангарск, 21.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Скульпторы из Монголии стали победителями фестиваля «Лукоморье на Байкале». Обладатели первого места Цэрэнбат Дашбалжир и Базарсад Баярсайхан создали скульптуру под названием «Дружелюбие». Об этом сообщает пресс-служба регправительсва.

Второе место также у представителя Монголии Лхагвадоржа Доржурена с монументом «Родной запах». Третье место заняли петербуржцы Матвей Макушкин и Семён Жохов со скульптурой «Поцелуй».

Победители фестиваля

В этом году завершилась тематическая трилогия «Вера, Надежда, Любовь». С 10 по 19 мая 2018 года на площадке работали 32 команды скульпторов со всего мира. В 2019 году «Лукоморье на Байкале» представит «Сказания и легенды народов мира».

Сейчас парк деревянных скульптур «Лукоморье», находящийся в ангарской Савватеевке, является единственным в мире, где круглый год стоят скульптуры из ангарской сосны.

После фестиваля в этом году арт-объектов стало более 200, часть из них перевезут на новую площадку на 49 км Байкальского тракта, чтобы освободить место для новых скульптур.

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