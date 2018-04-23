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Культура
23.04.2018

В музее истории ВСЖД к 9 мая готовят выставку творчества КуКрыНикСов в годы войны

Иркутск, 23.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В музее истории ВСЖД в Иркутске на острове Юность ко Дню Победы готовят выставку, посвященную творчеству КуКрыНикСов (творческого коллектива советских художников-графиков и живописцев времен СССР) в годы войны.

Как сообщает пресс-служба ВСЖД, она откроется в конце апреля и продлится до середины мая.

Кроме того, ежегодно, начиная с апреля, в музее и комнатах боевой славы ВСЖД проходят военно-патриотические экскурсии для школьников, творческие вечера, встречи с ветеранами. Так, в бурятском Северобайкальске 5 мая состоится вечер поэзии военных лет. На него будут приглашены ветераны, работники железнодорожных предприятий и школьники.

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