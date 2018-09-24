В Приангарье на финансирование культуры в 2018 году выделять дополнительно 244 миллиона рублей

Иркутская область, 25.09.18 (ИА «Телеинформ»), - На финансирование проектов в сфере культуры в 2018 году планируется выделить дополнительные средства. Об этом на заседании правительства Иркутской области сообщила министр культуры и архивов региона Ольга Стасюлевич.

Как информирует пресс-служба регправительства, в пользу государственной программы Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-2020 годы в областной бюджет на 2018 год планируется внести изменения на общую сумму 243,8 млн рублей. Таким образом, общая сумма расходов в сфере культуры и архивов в этом году составит 2 млрд 650,6 млн рублей.

Ольга Стасюлевич отметила, что дополнительные средства в размере 1,2 млн рублей необходимы для увеличения зарплаты техническому и вспомогательному персоналу архивных учреждений. С 1 октября им будут увеличены должностные оклады. На организацию и проведение фестивалей, постановок, гастролей дополнительно необходимо 57,1 млн рублей, на замену аварийного звукового и светового оборудования в театрах – 78 млн рублей. Ещё 1,6 млн рублей – на капитальный ремонт аварийных помещений Иркутского областного музыкального театра, в котором в этом году провели замену электрики и ремонт люстр.

– По итогам бюджетной комиссии согласовано увеличение бюджетных ассигнований в сумме 101,5 млн рублей на приобретение части здания кинотеатра «Гигант». Оно будет передано Иркутскому театральному училищу, которое в этом году начало обучение по специальности «Искусство балета», – сказала Ольга Стасюлевич.