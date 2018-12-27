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Культура
28.12.2018

В Приангарье наградили победителей конкурса «Лучшая книга года 2017»

Иркутская область, 28.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Победителей и дипломантов регионального конкурса «Лучшая книга года 2017» наградили в Иркутской областной научной библиотеке имени Молчанова-Сибирского.

Конкурс организован библиотекой при поддержке министерства культуры Иркутской области, сообщает пресс-служба регионального Минкульта. Его цель – выявить лучшие региональные издания.

К рассмотрению конкурсной комиссией принимались книги, изданные в 2017 году в Приангарье и поступившие в качестве обязательного экземпляра в областную Книжную палату. Всего в палату поступило более тысячи книг, на конкурс было представлено около ста. Конкурс проводится в четвертый раз. В этом году победители выбраны в шести номинациях.

Так, в номинации «Лучшее литературно-художественное издание» в категории «Проза» победителем стал Александр Лаптев с романом «Бездна». В категории «Поэзия» лучшим признан сборник избранных стихотворений Ростислава Филиппова «Такое дело жить…». Диплом победителя вручили сыну поэта – Владимиру Филиппову. Лучшим краеведческим изданием названа книга Юрия Петрушина «Сибирская Кубань». Очерки истории Куйтунского района». Книга Евгения Рудашевского «Ворон» стала лучшим изданием для детей и юношества. Среди историко-документальных изданий победила книга «Купеческий род Сибиряковых: страницы истории» Натальи Гавриловой. А в направлении «Лучшее издание об искусстве» отмечен альбом-каталог коллектива авторов «Мастер и Мастерская: к 85-летию ИРО ВТОО «Союз художников России». Дипломы номинантов конкурса получили авторы 20 книг, вошедших в шорт-лист конкурса.

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