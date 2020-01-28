В Приангарье в 2020 году планируется вдвое увеличить число волонтеров культуры

Иркутская область, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Количество волонтеров в сфере культуры увеличится в два раза по сравнению с показателями прошлого года в 2020 году в Иркутской области. До 2024 года планируется привлечь к добровольческому движению около двух тысяч человек, сообщает пресс-служба главы региона. Как пояснила и.о. министра культуры и архивов Иркутской области Ольга Стасюлевич, программа «Волонтеры культуры» начала действовать в Иркутской области в прошлом году в рамках национального проекта «Культура». Для ее реализации был создан проектный офис, в который вошли представители органов власти, руководители образовательных организаций и учреждений культуры. Информация о мероприятиях, для участия в которых приглашают волонтеров, находится на сайте «Добровольцы России». В 2019 году в Иркутской области откликнулось более 200 человек. Это и молодежь, и пожилые люди, неравнодушные к культуре и искусству. Они помогли провести более 70 мероприятий, в том числе праздничный концерт в доме ветеранов, Новый год в иркутской областной детской туберкулезной больнице, фестиваль молодежных субкультур Neetworkfest, новогодний флеш-моб для жителей Иркутска, концерт «Подари ребенку радость», инклюзивный театральный фестиваль «Открытая рампа. Свой путь», выставки и концерты. В ближайшее время помощь потребуется организаторам проекта «Многоголосье Байкала», имерсивного концерта, посвященного Дню всех влюбленных, и поэтического многоборья. – Для старшего поколения быть волонтером – это возможность чувствовать себя нужными и полезными, а также расширить круг общения. Для молодежи – взаимодействие с единомышленниками, развитие личностных качеств, пополнение портфолио, перспектива трудоустройства в профильные организации, участие во всероссийских и зарубежных проектах. Сейчас волонтер – это не просто человек, хорошо выполняющий работу, а партнер, который может предложить новые идеи и проекты. Наша цель – создать в регионе сообщество активных и неравнодушных людей, – сказала Ольга Стасюлевич. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: гражданские инициативы

иркутская область

ольга стасюлевич

правительство иркутской области Тэги: View the discussion thread.