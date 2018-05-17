В Приангарье в рамках подготовки к «Алтаргане» прошло уже шесть конкурсов

Эхирит-Булагатский район, 17.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Вопросы подготовки к международному бурятскому национальному фестивалю «Алтаргана» на территории поселка Усть-Ордынский обсудили на заседании совета по делам Усть-Ордынского Бурятского округа.

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, он прошел под председательством губернатора Иркутской области Сергея Левченко.

По словам руководителя администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолия Прокопьева, сейчас специалисты сферы культуры УОБО ведут работу по отбору и подготовке участников творческих конкурсов фестиваля. В рамках этой работы уже проведены шесть конкурсов: конкурс красоты и молодости «Баатар-Дангина», фольклорных коллективов, исполнителей народной песни, улигершинов и исполнителей одической поэзии, исполнителей эстрадной песни и модельеров. До конца мая будут проведены отборочные мероприятия по конкурсам поэзии, эссе и декоративно-прикладного искусства. Победители будут представлять Иркутскую область на «Алтаргане-2018».

– Говоря о спортивной части фестиваля, необходимо отметить, что администрации УОБО поручена подготовка представителей нашего региона по таким дисциплинам как ломание хребтовой кости и традиционная игра в кости «Шагай наадан». По итогам проведенных в течение года спортивных турниров совместно с министерством спорта Иркутской области будут сформированы команды по бурятской борьбе и шахматам «шатар». В Баяндаевском районе будут проведены отборочные соревнования по стрельбе из национального лука. Совместно с региональным министерством сельского хозяйства определяются кандидатуры фермеров для участия в конкурсе-презентации лучших практик крестьянского хозяйствования, – отметил Анатолий Прокопьев.

Глава округа доложил, что с учетом проведения в поселке Усть-Ордынский части конкурсных мероприятий программы фестиваля «Алтаргана» администрацией УОБО сформирован штаб по его подготовке и проведению.

В ходе заседания Совета было принято решение провести внеконкурсные программные мероприятия. На центральной улице поселка Усть-Ордынский будет организована выставка-ярмарка сельскохозяйственной продукции, производимой местными аграриями. Гости фестиваля смогут посетить одно из крестьянско-фермерских хозяйств Эхирит-Булагатского района, которые участвуют в реализации на территории муниципалитета государственной программы «Семейная животноводческая ферма».

Одной из площадок фестиваля «Алтаргана» станет Национальный музей Усть-Ордынского Бурятского округа. По итогам визита туда глава региона поручил министерству культуры Приангарья проработать вопрос включения в госпрограмму расходов на проведение капитального ремонта здания музея. Минстрою региона поручено организовать благоустройство территории учреждения культуры.

Напомним, 13-й Международный бурятский национальный фестиваль «Алтаргана – 2018» состоится с 5 по 8 июля в двух населённых пунктах: Иркутске и посёлке Усть-Ордынский. Дата проведения единогласно одобрена на заседании президиума Совета межрегионального общественного движения «Всебурятская ассоциация развития культуры». Главная цель фестиваля - возрождение, сохранение, трансляция традиционной культуры и национальных видов спорта, бурятского этноса, сохранения языка, традиций, обычаев, быта, этики бурятского народа. В программе 14 творческих и шесть спортивных состязаний. Среди них – конкурсы исполнителей бурятских народных песен, эстрадной песни, сказителей и исполнителей одической поэзии. Свои работы представят модельеры, фотографы, писатели, журналисты. Фольклорные коллективы примут участие в творческом соревновании «Один день бурята», состоится выставка декоративно-прикладного искусства. Также в рамках фестиваля в Иркутске состоится международная научно-творческая конференция «Наследие Гэсэра».