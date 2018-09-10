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Культура
11.09.2018

В рамках «Человека и Природы» в Иркутске пройдет Байкальский питчинг

Иркутск, 11.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В рамках 17-го Байкальского международного кинофестиваля «Человек и Природа» имени Валентина Распутина в четвертый раз пройдет Байкальский питчинг лучших кинопроектов Иркутской области, Бурятии Забайкальского и Красноярского краев, Хакасии и других регионов.

По словам вице-президента фестиваля, председателя Иркутского областного отделения Союза кинематографистов России Ольги Бельской, на участие в питчинге подано 20 заявок, из них отобрано 10 участников, в том числе проекты пяти документальных картин и пяти игровых. Победитель в каждой из этих двух номинаций получит 80 тысяч рублей на реализацию своего проекта, а обладателю гран-при достанется 500 тысяч рублей.

Ольга Бельская отметила, что даже не победившие проекты после презентации на Байкальском питчинге имеют шанс получить финансирование и быть реализованными. Опыт прошлых лет показывает, что входящие в жюри продюсеры могут сами заинтересоваться предложенными идеями и взяться за их реализацию.

СПРАВКА:

  • Питчинг (англ. pitch – выставлять на продажу) – презентация кинопроекта с целью нахождения инвесторов, готовых финансировать этот проект. Впервые в России продюсерский питчинг состоялся в 2007 году в рамках фестиваля «Кинотавр».

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