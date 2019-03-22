В рамках иркутского фестиваля «Книгамарт» открылась выставка литературного автографа

Иркутск, 24.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В рамках книжного фестиваля «Книгамарт» открылась выставка автографов известных иркутских писателей и поэтов.

Напомним, фестиваль проходит в Иркутске с 22 по 25 марта на базе областной библиотеки имени Молчанова-Сибирского. Генеральными партнерами мероприятия выступают Иркутская нефтяная компания и правительство региона.

Презентация выставки автографов состоялась во второй день фестиваля, 23 марта. В экспозицию включено 25 автографов с фотографиями и биографическими справками самых известных людей, в разное время живших и творивших в Иркутске, в том числе Валентина Распутина, Евгения Евтушенко, Александра Вампилова, Геннадия Машкина, Елены Жилкиной, Агнии Кузнецовой, Владимира Гуркина, Константина Седых, Анатолия Ольхона и так далее.

– Нам реально повезло – в советское время в Иркутске была, пожалуй, самая сильная писательская организация в стране, – говорит один из главных инициаторов проведения фестиваля, историк и публицист Алексей Петров.

Он также отмечает, что одно из крупнейших издательство той эпохи – Восточно-Сибирское книжное издательство – регулярно и большими тиражами печатало произведения сибирских писателей. Однако после того, как оно закрылось в 1992 году, многие из этих имен стали забывать, молодому поколению они нередко и вовсе незнакомы.

– Мы сейчас о них, в основном, говорим только в дни рождения или дни памяти, а обо многих и вовсе не говорим, – отмечает историк. – Например, Иван Молчанов-Сибирский, именем которого названа эта библиотека, был замечательным поэтом. Однако последняя его книга вышла в 1988 году, то есть более 20 лет он не переиздавался.

Так что эта выставка – для кого-то повод вспомнить забытые имена, а для кого-то – и открыть для себя новые и неизвестные ранее. И это не говоря о том, что еще и сами автографы могут очень многое рассказать о характере и даже судьбе своих владельцев. О значении каждой из подписей рассказала эксперт в этой сфере, журналист Ирина Мордуева.

Например, она предостерегает – если вы или кто-то из ваших знакомых завершаете роспись резко падающей вниз линией, то стоит срочно избавиться от этой привычки. Такая подпись, по ее утверждению, предопределяет судьбу, суля раннюю смерть. Именно так, например, выглядит автограф Александра Вампилова. В целом же его подпись по начертанию достаточно типична для большинства советских писателей, как и, например, роспись Валентина Распутина. Только ранний Вампилов писал только фамилию, а в его более поздних автографах появилась еще и первая буква имени с точкой после нее.

– Точка в подписи свидетельствует о цельности человека, принятии им себя как личности, – отмечает эксперт.

Также, кстати – первая буква имени с точкой и фамилия – выглядит и автограф Валентина Распутина. Вот только первые буквы фамилии разделены, что, по словам Ирины Мордуевой, свидетельствует о том, что человек постоянно будет находиться в поиске, задавать вопросы, искать ответы.

Марк Сергеев подписывался нестандартно для того времени – полностью писал имя и только часть фамилии, точнее – псевдонима. Получалась подпись больше в европейском, чем в советском стиле, тем более, что ее можно было прочитать как «Марк Серж».

Очень характерная роспись была у поэтессы Елены Жилкиной. Она одна из немногих почти строго горизонтальна, а не поднимается наклонно вверх, что, по словам эксперта, говорит о довольстве своим нынешним положением и ролью в жизни, отсутствии стремления что-то в ней изменить. При этом с в сложных изгибах буквы «Ж» можно неожиданно увидеть «Я», что говорит о поиске себя, а в других завитках подписи просматриваются «птички». Это свидетельствует о легкости женственности автора.

Как отмечает Ирина Мордуева, по подписи можно охарактеризовать любого человека. И даже если он будет нарочно пытаться изменить автограф, чтобы скрыть свою сущность, это будет по подписи заметно.