В Саянск, Зиму и Куйтун приедет иркутский драмтеатр

Иркутская область, 6.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Артисты Иркутского драматического театра отправятся на гастроли в Саянск, Зиму и посёлок Куйтун. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.

В Саянске и Зиме артисты драматического театра не выступали больше пяти лет, в Куйтуне гастроли не проводились 25 лет. Участие в спектаклях примут 28 человек.

Театр 14 февраля покажет жителям Саянска притчу «Очень простая история» Марии Ладо в постановке Ахмата Байрамкулова, а 15 февраля в Зиме зрители увидят комедию Жана-Батиста Мольера «Тартюф».

Закроет гастроли 16 февраля лирическая драма о мужчине и женщине «Скамейка» Александра Гельмана.

Традиционные областные гастроли театра проходят при поддержке министерства культуры и архивов Иркутской области.