В Саянске, Братске и Усть-Илимске создадут виртуальные концертные залы

Усть-Илимск, Саянск, Братск, 19.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Саянске, Братске и Усть-Илимске будут созданы виртуальные концертные залы. На эти цели направят средства федерального бюджета в размере 3 млн рублей, сообщает пресс-служба губернатора со ссылкой на министра культуры и архивов Иркутской области Ольгу Стасюлевич.

Победителей конкурса на предоставление иных межбюджетных трансфертов для создания виртуальных концертных залов в 2020 году объявил федеральный Минкульт. Отбор проводился в рамках федерального проекта «Цифровая культура», который является одним из трех основных направлений нацпроекта «Культура». Для участия в нем поступили заявки из 68 субъектов России.

Иркутская область представила восемь заявок, три из них признаны победителями. Это Центральная городская библиотека имени Клестова-Ангарского Усть-Илимска, Центральная городская библиотека имени Черемных Братска, Дворец культуры «Юность» Саянска.

– Иркутская область активно участвует в реализации национального проекта «Культура». По вопросу создания виртуальных концертных залов организован проектный офис на базе Иркутской областной филармонии, который оказывает муниципалитетам методическую поддержку и ведет организационную работу. Уже в 2020 году три города смогут приобрести современное оборудование, а их жители – фактически присутствовать на лучших филармонических концертах, – отметила Ольга Стасюлевич.

Напомним, сейчас в Иркутской области действуют два виртуальных концертных зала, оба находятся в столице региона. Первый в 2014 году был открыт в областной филармонии, второй – в 2018 году в Иркутской областной библиотеке имени Молчанова-Сибирского. В них регулярно транслируют концерты, проходящие в Москве и других городах России. Так, например, в филармонии 22 сентября состоится показ концерта Государственного оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема (запись от 26 мая 2019 года из концертного зала имени Чайковского). Пригласительные билеты можно бесплатно получить в кассе учреждения.