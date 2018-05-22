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Культура
22.05.2018

В Свирске провели первый фестиваль деревянной скульптуры

Свирск, 22.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Свирске впервые прошёл фестиваль деревянной скульптуры. Участниками стали скульпторы из Монголии, Московской области, Читы, Иркутской области, в том числе и Свирска. Тема фестиваля «Русские народные сказки», сообщает пресс-служба регправительства.

Более 10 дней на главной площади Свирска шла работа над скульптурами. Всего было создано 14 композиций из дерева. Победителями фестиваля стали Лев Брюханов и Евгений Птицин из посёлка Богородское Московской области со скульптурной композицией «Спящая красавица». Вторые – Юрий Карпенко и Дмитрий Карпенко из Иркутска со скульптурой «Хозяйка медной горы». Третьи – Цагаан Мунх-Эрдэнэ и Баатар Доржнамжил из Монголии и композиция «Принцесса Лебедь». Обладатели первых трех мест получили денежные призы.

– Все скульптуры останутся в наследство жителям города. В ближайшее время их переместят в экопарк, там для них проведут антивандальную обработку. В этом году мы организовали  мероприятие на средства Президентского гранта, также помощь нам оказало правительство Иркутской области. При такой поддержке у фестиваля есть будущее, – рассказал мэр Свирска Владимир Орноев.

Кроме этого специальный приз – бензопилу получили скульпторы Андрей Чернов и Кирилл Сапелов из посёлок Богородское за работу «Лавочка «Калинов мост». Его учредил и лично вручил Иван Щадов, профессор, доктор технических наук, заведующий кафедрой управления промышленными предприятиями ИРНИТУ, в прошлом директор «Востсибугля».

Напомним, 18 мая подвели и итоги фестиваля деревянных скульптур «Лукоморье на Байкале». Победителями стали скульпторы из Монголии Цэрэнбат Дашбалжир и Базарсад Баярсайхан.

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