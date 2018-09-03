В Татарстане открыли скульптуру авторства Даши Намдакова

Альметьевск, 4.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В татарстанском Альметьевске 2 сентября открыли скульпутуру Каракуз, автором которой выступил известный скульптор Даши Намдаков. Об этом сообщает пресс-служба города.

Скульптура изображает известную по легендам татарского народа женщину-воительницу Каракуз – соратницу Алтынчеч, защищавшую Булгарское ханство от войск Тамерлана.

Фото пресс-службы администрации города

Семиметровая скульптура расположилась в зеленой зоне отдыха, гармонично интегрированной в городскую среду. Даши Намдаков принял участие в открытии скульптуры.