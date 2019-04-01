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Культура
01.04.2019

В Улан-Удэ построят музей в виде цветка ая-ганга

Бурятия, 1.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В Улан-Удэ до 2022 года планируют построить современное здание Национального музея Бурятии, где жители и гости региона смогут знакомиться в одном месте с историей, культурой и природой республики. Об этом сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

Сейчас определяется месторасположение Национального музея, вносятся коррективы в проектно-сметную документацию. В новом здании площадью 13,8 тысяч квадратных метров разместятся  фонды трех музеев: Музея истории Бурятии имени Хангалова, Художественного музея имени Сампилова, Музея природы Бурятии. Строительство музея планируется завершить в 2021 году.

Четырёхэтажное здание спроектировано в виде цветка ая-ганга. В каждом лепестке-блоке будут размещены экспозиции по истории, культуре, природе и искусству Бурятии.

В здании разместятся конференц-зал, детский музейный центр, реставрационные мастерские, магазин сувениров, кафе. Будут предусмотрены эвакуационные выходы, доступность для маломобильных посетителей, удобные подъездные пути и парковочные места.

Новое здание музея будет представлять собой единое хранилище музейных коллекций Национального музея республики Бурятия с возможностью проведения выставок и всем необходимым современным оснащением. Стоимость объекта составит порядка 1,4 млрд рублей.

Действующие фонды всех трех музеев на сегодняшний день не отвечают современным требованиям хранения экспонатов. Все три музея нуждаются в образовательных студиях, реставрационных мастерских и современных выставочных пространствах.

Здание Музея природы закрылось как аварийное весной 2017 года. Тогда остро встал вопрос нехватки выставочных площадей и фондовых хранилищ для тысячи экспонатов музея, которому в этом году исполнится 36 лет. На сегодня это единственный региональный музей экологического просвещения на территории Сибири и Дальнего Востока. Здание Художественного музея расположено на первом этаже жилого дома, что не соответствует нормам и требованиям.

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