В Усть-Илимском театре драмы и комедии обновили оборудование

Усть-Илимск, 7.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Усть-Илимский театр драмы и комедии второй год подряд входит в число участников проекта «Театры малых городов». В 2018 году на его обновление выделили более 7 миллионов рублей, сообщает пресс-служба городской администрации.

Если в прошлом году в городском театре провели техническое перевооружение самого театрального зала, то в 2018 году было решено уделить внимание второму залу учреждения. В нём смонтировали современное световое оборудование. С помощью этих прожекторов можно создавать различные световые эффекты, что сделает постановки более яркими и интересными. Особенно это важно для детских мероприятий, говорят в театре.

Также для второго зала приобрели одежду сцены стоимостью около 1 миллиона рублей. Она выполнена из особого негорючего бархата. Такой материал отвечает не только эстетическим требованиям, но и требованиям пожарной безопасности. Ещё закуплен специальный двусторонний сценический настил чёрного и серого цветов. Это покрытие можно положить или свернуть для хранения и транспортировки. Ранее в зале в качестве настила использовалась обычная ткань, которая довольно быстро приходила в негодность. Кстати, участие в федеральном проекте позволило учреждению израсходовать собственные средства в размере 500 тысяч рублей на установку новых оконных конструкций.

Благодаря проекту на сцене усть-илимского театра появятся две постановки под руководством иногородних режиссеров. Новый творческий сезон откроется премьерой спектакля «До третьих петухов» по произведению Василия Шукшина. Режиссёром этой постановки стал Евгений Пермяков из Тамбова.

Также в рамках проекта выйдет спектакль для семейного просмотра «Каштанка» по одноименному произведению Антона Чехова. Его поставит молодой режиссёр из Краснодара Елена Соколова. Актеры приступят к репетициям практически сразу после первой премьеры.

Стоит отметить, что и вне проекта на сцене театра будут появляться постановки, рассчитанные на семейный просмотр. Евгений Пиндюрин пока не стал раскрывать все творческие планы, но сообщил, что, возможно, снова будет показана древнегреческая трагедия «Эдип». По словам режиссера, этот спектакль уже был представлен в репертуаре городского театра несколько лет назад, но сейчас он будет выглядеть иначе: у учреждения появились более широкие технические возможности, и самое главное – за это время молодые актеры серьезно повысили уровень своего мастерства.