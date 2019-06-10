В Зиминском районе открыли Центр чувашской культуры

Зиминский район, 10.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В поселении Успенский-3 Зиминского района 8 июня во время чувашского праздника Акатуй открыли Центр чувашской культуры. Об этом на своей странице в соцсети «Фейсбук» рассказал член Общественной палаты Иркутской области Алексей Гордин.

Центр чувашской культуры включает в себя музей чувашских переселенцев, общественное пространство и детский город. Он открылся благодаря председателю национально-культурной автономии чувашей Иркутской области «Юлташ» Веронике Тимофеевой.

Праздник Акатуй символизирует «свадьбу плуга и земли». Это традиционный весенний праздник чувашей, посвященный земледелию. Для гостей провели обрядовые и торжественные ритуалы по случаю завершения посевных работ, мастер-классы и конкурсы.

К слову, 8 июня посёлку Успенский-3 исполнилось 110 лет.