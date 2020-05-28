Выпускные и вступительные экзамены в творческих колледжах и училищах Иркутской области пройдут дистанционно

Иркутская область, 26.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Учебные заведения определили сроки проведения итоговой аттестации, порядок и форму испытаний и сообщили об этом выпускникам, рассказал заместитель министра культуры и архивов Иркутской области Руслан Дячук.

– Колледжи и училища сферы культуры разработали дорожные карты, в которых отражена последовательность сдачи государственных аттестационных экзаменов, защита дипломов, а также приём документов от абитуриентов. К сожалению, из-за режима повышенной готовности преподавателям предстоит выставить оценки выпускникам по записям спектаклей, концертов и творческих номеров, которые были сделаны ранее или дома во время режима самоизоляции. Экзаменационные комиссии будут работать в формате видеоконференций, – сказал Руслан Дячук.

В Иркутском театральном училище государственная итоговая аттестация начнётся 1 июня. Артисты сдадут экзамен по квалификации «Преподаватель». Защита выпускной квалификационной работы состоится по записям дипломных спектаклей «Алые паруса» и «На бойком месте». Также в режиме онлайн пройдут защиты дипломов у выпускников художественного училища имени Копылова, областного колледжа культуры, музыкального колледжа имени Шопена.

У выпускников Братского музыкального училища итоговые онлайн-испытания пройдут с 11 по 14 июня. Видеозаписи с творческими номерами студентов направят в Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского, где работает глава государственной аттестационной комиссии, проректор по международной и творческой деятельности Сибирского государственного института искусств имени Хворостовского, профессор кафедры истории музыки, кандидат искусствоведения Светлана Войткевич. В прошлом учебном году профессор приезжала в Братск для оценки музыкантов.

Все творческие колледжи и училища Иркутской области приняли решения по организации поступления абитуриентов.

В Иркутском театральном училище приём документов пройдет с 1 по 30 июня. Абитуриентам по специальности «Актёрское искусство» нужно будет прислать запись чтецкой программы. Члены комиссии проанализируют видеоролики в период с 1 по 4 июля, а 5 июля будут опубликованы официальные результаты тура. Тех, кто получит проходной балл, допустят ко второму и третьему турам. Они состоятся в очном формате уже после снятия ограничительных мер. Отбор абитуриентов по специальности «Искусство балета» планируется провести в очном режиме с 22 по 31 августа.

В Иркутском областном музыкальном колледже имени Шопена приём абитуриентов пройдет в два потока с 6 июля и с 10 августа. Испытания также пройдут в дистанционном формате, в адрес вступительной комиссии нужно отправить видеозапись с исполнением музыкальной программы.

В Иркутском областном колледже культуры документы абитуриентов начнут принимать с 1 июля. Форму проведения вступительных испытаний (очная или дистанционная) определят в июле, она будет зависеть от эпидемиологической обстановки в Иркутской области. В Братском музыкальном училище вступительные испытания состоятся с 24 по 28 августа. В Иркутском художественном училище имени Копылова документы абитуриентов начнут принимать с 22 июня, вступительные творческие испытания планируется начать с 10 августа.