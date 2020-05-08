Вышел в свет фильм об ольхонских рыбачках, трудившихся в годы Великой Отечественной войны

Ольхонский район, 9.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Ко Дню Победы вышел в свет 25-минутный фильм, посвященный труженикам тыла Ольхонского района. В фильме собраны воспоминания женщин-рыбачек, трудившихся в годы Великой Отечественной войны на рыбном промысле, и их близких. О своих бабушках и прабабушках рассказывают школьники Ольхонского района.

Фильм снят в рамках проекта «Женщины тыла», ставшего победителем конкурса президентских грантов.

Как сообщают авторы проекта, Ольхонский район внес весомый вклад в обеспечение фронта продовольствием. К началу войны был построен Маломорский рыбозавод, организовано 20 рыболовецких колхозов, работал Райпотребсоюз. Ушедших на войну мужчин заменили женщины и дети. К работе привлекались с 10-летнего возраста. Трудились в тяжелых условиях: ловили рыбу, тянули невод, стоя по пояс в ледяной воде, чинили сети. По ночам вязали носки и шили кисеты для фронтовиков. Кроме того, район поставлял в Красную армию сельскохозяйственную продукцию: мясо, молоко, масло и так далее. За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны награждено более 500 ольхонцев.

– Инициатива «Женщины тыла» началась со скульптуры, посвященной женщине-рыбачке, установленной в мае 2019 года рядом с Хужирским краеведческим музеем имени Ревякина в рамках проекта «Остров будущего», который в прошлом году стал победителем конкурса президентских грантов, – рассказала автор инициативы, исполнительный директор Благотворительного фонда развития местных сообществ «Ольхон» Эльмира Семенова. – Скульптура получилась такой, что многие узнали в рыбачке своих родных и близких. Жители района откликнулись и начали присылать сведения о своих родных, работавших на рыбозаводе в Хужире во время войны.

По словам Эльмиры Семеновой, основная задача фильма – рассказать о подвиге тружениц тех лет и сохранить память о них. Сейчас живыми свидетелями событий тех лет являются рыбачки, которые начали работать и помогать на рыбном промысле в детском возрасте – от восьми до 12 лет.