Высшие региональные награды в сфере культуры и искусства вручил губернатор Иркутской области Сергей Левченко

Иркутская область, 21.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Высшие региональные награды в сфере культуры и искусства – премии губернатора Иркутской области творческим работникам за достижения в 2018 году – вручил глава региона Сергей Левченко.

Как сообщает пресс-служба губернатора, лучшие работы определены в девяти номинациях. Три из них являются авторскими, шесть – коллективными. Всего звания «Лауреат премии губернатора Иркутской области за достижения в области культуры и искусства» удостоены 28 человек.

На получение премии претендовало 33 творческих работы. Отбор кандидатов проходил на конкурсной основе в два этапа – это профессиональная оценка достижений и оценка общественного признания достижения и значительности вклада в культуру. В отборочных комиссиях первого тура работали независимые эксперты, обладающие высшим профессиональным образованием в сфере культуры или искусства и значительным опытом работы по специальности.

Далее работы кандидатов оценивала комиссия при губернаторе Иркутской области, в состав которой вошли представители исполнительных органов государственной власти Иркутской области, представители учреждений культуры, научных и образовательных учреждений, общественности, деятели культуры и искусства. Размер авторской премии составил 200 тысяч рублей, а коллективной – 300 тысяч рублей. Общий размер поощрения творческих работников – 2,4 млн рублей.

– Эта награда получила широкое общественное признание и прочно вошла в социально-культурную жизнь Приангарья. Она является высшим признанием заслуг за реализацию культурных проектов, получивших общественное признание жителей Иркутской области. Работы всех конкурсантов еще раз доказали, что культура создается большим трудом и вдохновением. Здесь требуются талант, глубокое знание темы, интуиция, способность по-особому, чувственно воспринимать окружающий мир. Именно такие творческие, яркие, неравнодушные люди сегодня получают награды, – сказал Сергей Левченко.

По направлению «Литературные произведения» лауреатом премии стал Виталий Сидорченко за создание книги «Иркутский академический им. Н.П. Охлопкова. Страницы истории (1920 – 1960 гг.)».

Дмитрий Лысяков победил в номинации «Произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства» за создание серии портретов и сибирских пейзажей «Серебро».

Лучшим среди конкурсантов по направлению «Фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии» признан Алексей Головщиков за создание фотовыставки «Профессия: фоторепортер».

В номинации «Просветительская деятельность» премией награждены два творческих коллектива. За создание экспозиционного проекта «Музей В.Г. Распутина» лауреатами стали Сергей Ступин, Татьяна Пушкина, Елена Манушкина, Валентина Иванова, Мария Николаева.

За создание художественно-выставочного проекта «Изобразительное искусство региона» отмечены Наталья Сысоева и Ираида Федчина.

Лучшим аудиовизуальным произведением назван документальный фильм «Святитель Иннокентий (Вениаминов). Возвращение домой». Его создателями являются Мария Кельчевская, Полина Степанова, Анастасия Зверькова, Андрей Сальников, Антон Сотников.

Кантата «Святитель Иннокентий» творческого коллектива в составе Яна Круля, Василия Попова, Антона Смолина признана лучшим в направлении «Музыкальные произведения с текстом или без текста».

Обладателями премии в номинации «Произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства» за создание объекта «Школа на 1275 учащихся в п. Молодежный Иркутского муниципального образования» стали Ольга Ларионова, Андрей Заварухин, Сергей Муллаяров, Елена Макарова, Михаил Сигал.

В исполнительской деятельности победил творческий коллектив в составе Анны Фекета, Александра Плинта, Николая Мальцева, Евгении Калашниковой, Егора Кириленко за создание музыкальной комедии по пьесе Владимира Гуркина «Любовь и голуби».