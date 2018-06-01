Выставка архитектора и депутата Сергея Юдина пройдет в выставочном центре им. В.С. Рогаля

Иркутск, 2.06.18 (ИА «Телеинформ»), - 5 июня в 16:00 в Городском выставочном центре им. В.С. Рогаля состоится открытие выставки «Городские пейзажи». Автор работ - Сергей Леонидович Юдин, архитектор, депутат Думы города Иркутска.

В своей выставке Сергей Юдин, используя редкую в настоящее время технику акварели, представит образ старого и современного Иркутска в картинах и зарисовках, архитектуру старой застройки города и ее особенности советского времени. В работах интересно видение автора на современный Иркутск, в котором сочетаются центральные улицы со старинными и новыми зданиями, а также тихие и уютные улочки. Мир художника богат, многогранен, в творчестве видна точность и последовательность.



«Для меня живопись является творческой отдушиной. Еще с юности у меня проявился интерес к архитектуре и живописи. Очень люблю Иркутск, в котором родился и вырос. Наш Иркутск - уникальный город со своей самобытной красивой историей и людьми, мне хочется поделиться с гостями выставки своими впечатлениями о нем»,- говорит Сергей Юдин.



СПРАВКА:

В 1981 году Сергей Юдин окончил архитектурный факультет Иркутского политехнического института, отработав 3 года архитектором, был направлен по комсомольской путевке на работу в уголовный розыск и более 10 лет отдал службе по борьбе с преступностью, за что был удостоен медали «За заслуги в борьбе с организованной преступностью и терроризмом».

В 1992 Сергей Юдин организовал первое в Иркутской области охранное агентство «Арсенал» и по настоящее время его возглавляет. В 2015 году по его инициативе была создана Ассоциация охранных агентств «Байкальский щит», которая объединяет крупнейшие агентства Иркутской области.

Кроме живописи любимыми хобби Сергея Юдина являются: настольный теннис (кандидат в мастера спорта), рыбалка, выращивание цветов и занятия с внуками.

С 2009 году по настоящее время является депутатом Думы города Иркутска по избирательному округу №19.