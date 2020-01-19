|Культура
|20.01.2020
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Выставка «Модные истории» из новой коллекции Музея декабристов продлена до осени
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Иркутск, 20.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Выставка «Модные истории» из новой коллекции Музея декабристов продлена до осени. На ней представлены предметы одежды, интерьера и искусства от ампира до модерна, сообщает пресс-служба музея.
Выставка состоит из 300 экспонатов, среди которых мужские, женские, детские костюмы, игрушки, аксессуары, фарфор, текстиль, графика и многое другое.
– В экспозиции представлено несколько завершенных комплексов, иллюстрирующих картины дворянского быта 19 века, позволяющих еще более глубоко окунуться в повседневный мир прошедшей эпохи: это игровая детская комната, чаепитие, светский салон, прогулка. При этом, не нарушается существующая экспозиция «Декабристы в сибирской ссылке», а лишь дополняется, насыщаясь новыми красками, – сообщает пресс-служба музея.
Выставка «Модные истории» фокусирует внимание на трансформации костюма на протяжении всего 19 века, от ампира до модерна, представляя костюмы не только как исторические артефакты, но и как жизненно важные элементы моды.
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