Выставка творческого объединения «Образ» откроется в Иркутске 15 декабря

Иркутск, 14.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В выставочном центре имени Рогаля с 15 декабря начинает работу выставка творческого объединения «Образ» - «Душа Сибири».

Свои творения на суд зрителей представит содружество педагогов – художников участников городских, областных, региональных и международных конкурсов. Их работы выполнены в различной техниках - масло, пастель, акварель.

- Мы, художники, участвующие в это выставке, преимущественно являемся коренными сибиряками. Мы любим наш край – край огромных просторов, здесь все вольно и мощно, природа с кристальной водой, бескрайние поля, березовый рощи, суровая тайга. Наш замечательный Иркутск с его неповторимым деревянным зодчеством, где в гармонии живут люди разных национальностей. Этот дух единения друг с другом и природой мы постарались передать в наших картинах, - рассказала организатор выставки и руководитель объединения «Образ» Светлана Шеина.

Открытие выставки состоится 15 декабря в 13:00 по адресу: ул. Халтурина, 3. Увидеть экспозицию можно будет до 25 января.